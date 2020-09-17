СМИ: Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/f16c4830-f8d0-11ea-b444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский оппозиционер Алексей Навальный был выдвинут номинантом на Нобелевскую премию мира, сообщил профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

По его словам, кандидатуру Навального выдвинула группа учёных из нескольких университетов, занимающихся Россией, пишет «Медуза».

При этом Ерофеев не назвал конкретных имён, но заявил, что среди них есть крупные учёные с мировым именем.

Вручение Нобелевской премии проходит в Швеции ежегодно 10 декабря по пяти направлениям. Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. По правилам премии, оглашаются только имена лауреатов. Имена тех, что был номинирован, но не получил премию, можно узнать только спустя 50 лет после церемонии вручения.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Сейчас он находится на лечении в Берлине. По данным властей Германии, в России его отравили веществом из группы «Новичок».

Ранее NEWS.ru писал, что ОЗХО предоставит Берлину техническую помощь при расследовании ситуации с Навальным.