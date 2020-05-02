Столичный мэр допустил, что, в случае продолжения роста цифр инфицирования коронавирусом, в Москве, городские власти могут пойти на ограничение выдачи QR-пропусков. Напомним, что отныне любой горожанин, решивший покинуть свое самоизоляционное убежище и отправиться по делам в автомобиле или на общественном транспорте, должен запросить аж за пять часов до выхода сложный буквенно-цифровой шифр, по которому его перемещения надлежит отслеживать. Весьма показательно, что, если речь не идёт о поездках на работу, воспользоваться таким «аусвайсом» москвич может не чаще, чем два раза в неделю.
Каким образом мэрия намерена ещё больше ужесточить выдачу разрешения на соблюдение простого конституционного права свободы передвижения, пока не ясно. Более того, нет даже чётких разъяснений о том, идёт ли речь о календарной неделе или просто о семи днях к ряду. Видимо, это также относится к числу осложняющих моментов. Более того, уже появилась информация о штрафах, полученных горожанами, запросивших чин по чину свои QR-коды. И теперь прогрессивная общественность обсуждает в интернет-пространстве вопрос о шансах оспорить такие санкции в судах. Однако известно, что все попытки вынести на судебное разбирательство само введение кодов провалились. Иски просто с порога отклонили.
Конечно, Москва даёт практически половину ежедневного прироста заражения по стране. И не ясно до конца, то ли все нынешние жёсткие и не слишком законные меры сильно запоздали, то ли, наоборот, именно их неловкое исполнение в самом начале, типа создания очередей при входе на станции метро, в которых оказались многие тысячи работающих горожан, ныне даёт такие печальные всходы. Между тем, отмечено, что для введения дополнительных мер ужесточения, мэрия не считает нужным искать поддержку в городском законодательном собрании. Они вводятся распоряжениями Собянина, словно в стране уже объявлена ЧС.
Весьма показательно, что в то же время на другом конце страны, в Томской области губернатор Анатолий Жвачкин не просто заявляет о том, что в области не будут вводить цифровые коды. Но и выразил уверенность, что такая процедура просто унижает человеческое достоинство. Таким образом, возник заочный экзистенциалистский спор двух глав субъектов РФ. Спор о сочетании основополагающих прав человека, его достоинства и патерналистского отношения к населению, как к неразумным детям малым. И, видимо, своими обещаниями ещё в большей степени закрутить гайки с самыми благими намерениями профилактики Сергей Семёнович может спровоцировать ещё более широкую дискуссию о границах любых ограничений.
Впрочем, рискну предположить, что мы просто не знаем истинной картины шествия по столице злокозненного коронавируса. Несмотря на праздники, Сергей Собянин озвучил странные данные. По его словам, в столице инфицировано примерно два процента горожан. Конкретной цифры он не назвал, но в двенадцатимиллионной столице два процента — это примерно 240 тысяч больных. Как эти данные совместить с официальной статистикой, утверждающей, что по всей стране от уханьского штамма пострадало чуть более 124 тысяч граждан, не совсем понятно.
Но, может, у столичного градоначальника действительно есть основания для новых ограничений?
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