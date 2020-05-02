Столичный мэр допустил, что, в случае продолжения роста цифр инфицирования коронавирусом, в Москве, городские власти могут пойти на ограничение выдачи QR-пропусков. Напомним, что отныне любой горожанин, решивший покинуть свое самоизоляционное убежище и отправиться по делам в автомобиле или на общественном транспорте, должен запросить аж за пять часов до выхода сложный буквенно-цифровой шифр, по которому его перемещения надлежит отслеживать. Весьма показательно, что, если речь не идёт о поездках на работу, воспользоваться таким «аусвайсом» москвич может не чаще, чем два раза в неделю.

Каким образом мэрия намерена ещё больше ужесточить выдачу разрешения на соблюдение простого конституционного права свободы передвижения, пока не ясно. Более того, нет даже чётких разъяснений о том, идёт ли речь о календарной неделе или просто о семи днях к ряду. Видимо, это также относится к числу осложняющих моментов. Более того, уже появилась информация о штрафах, полученных горожанами, запросивших чин по чину свои QR-коды. И теперь прогрессивная общественность обсуждает в интернет-пространстве вопрос о шансах оспорить такие санкции в судах. Однако известно, что все попытки вынести на судебное разбирательство само введение кодов провалились. Иски просто с порога отклонили.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конечно, Москва даёт практически половину ежедневного прироста заражения по стране. И не ясно до конца, то ли все нынешние жёсткие и не слишком законные меры сильно запоздали, то ли, наоборот, именно их неловкое исполнение в самом начале, типа создания очередей при входе на станции метро, в которых оказались многие тысячи работающих горожан, ныне даёт такие печальные всходы. Между тем, отмечено, что для введения дополнительных мер ужесточения, мэрия не считает нужным искать поддержку в городском законодательном собрании. Они вводятся распоряжениями Собянина, словно в стране уже объявлена ЧС.

Весьма показательно, что в то же время на другом конце страны, в Томской области губернатор Анатолий Жвачкин не просто заявляет о том, что в области не будут вводить цифровые коды. Но и выразил уверенность, что такая процедура просто унижает человеческое достоинство. Таким образом, возник заочный экзистенциалистский спор двух глав субъектов РФ. Спор о сочетании основополагающих прав человека, его достоинства и патерналистского отношения к населению, как к неразумным детям малым. И, видимо, своими обещаниями ещё в большей степени закрутить гайки с самыми благими намерениями профилактики Сергей Семёнович может спровоцировать ещё более широкую дискуссию о границах любых ограничений.

Анатолий Жвачкин gubernator.tomsk.ru

Впрочем, рискну предположить, что мы просто не знаем истинной картины шествия по столице злокозненного коронавируса. Несмотря на праздники, Сергей Собянин озвучил странные данные. По его словам, в столице инфицировано примерно два процента горожан. Конкретной цифры он не назвал, но в двенадцатимиллионной столице два процента — это примерно 240 тысяч больных. Как эти данные совместить с официальной статистикой, утверждающей, что по всей стране от уханьского штамма пострадало чуть более 124 тысяч граждан, не совсем понятно.

Но, может, у столичного градоначальника действительно есть основания для новых ограничений?