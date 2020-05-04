Сенатор Джабаров обвинил Daily Mail в русофобии

https://static.news.ru/photo/849acab8-8e06-11ea-9100-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на публикацию британского издания Daily Mail о кибератаках со стороны РФ. Сенатор расценивает статью как очередной акт русофобии.

Автор статьи утверждал, что российские и иранские хакеры взламывают сети британских университетов и учёных с целью кражи данных о вакцине против коронавируса.

По словам Джабарова, России «не надо ничего ни у кого добывать». Отечественные специалисты наряду с учёными других стран занимаются разработкой вакцины. Препарат, который будет признан эффективным против COVID-19, должен стать достоянием всего человечества, а не какого-то отдельного государства.

Я думаю, это очередная попытка разжечь русофобскую карту, не более того, — цитирует сенатора радиостанция «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что США обвинили Китай в кибератаках на свои медцентры. В Вашингтоне утверждают, что они также связаны с поиском вакцины против коронавируса.