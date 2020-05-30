Рябков процитировал польского писателя, говоря об отношениях РФ и США

https://static.news.ru/photo/c6f77618-a274-11ea-91c4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: МИД РФ/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном постоянно ухудшаются.

Об этом он сказал в интервью изданию National Interest. По словам дипломата, страны двигаются «от одной низкой точки к другой».

Как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: «Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали», — сказал замглавы МИД.

По словам Рябкова, взаимодействие США и РФ сейчас отличается от времён холодной войны, став менее опасным, но и менее предсказуемым. В частности, он отметил проблемы в сфере контроля за вооружениями.

Складывается ощущение, что США концептуально не верят в контроль за вооружениями, — поделился дипломат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вероятность того, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) будет продлён, стремительно уменьшается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.