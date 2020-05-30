Рябков процитировал польского писателя, говоря об отношениях РФ и США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном постоянно ухудшаются.
Об этом он
Как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: «Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали», — сказал замглавы МИД.
По словам Рябкова, взаимодействие США и РФ сейчас отличается от времён холодной войны, став менее опасным, но и менее предсказуемым. В частности, он отметил проблемы в сфере контроля за вооружениями.
Складывается ощущение, что США концептуально не верят в контроль за вооружениями, — поделился дипломат.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вероятность того, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) будет продлён, стремительно уменьшается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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