Путин запомнил обещание Воробьева решить проблему дольщиков за три года

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Президент России Владимир Путин взял на личный контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Московской области. Решение проблемы обсуждалось на встрече в Кремле с губернатором региона Андреем Воробьевым.

Глава региона доложил о том, как идёт предоставление жилья таким гражданам и заверил, что «за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть».

Я запомнил, хорошо? — предупредил президент.

На это Воробьёв ответил: «Я знаю».

Хорошо. Договорились, — подвёл итог встречи Путин.

Число обманутых дольщиков в Подмосковье достигает 24,5 тысяч.