Путин запомнил обещание Воробьева решить проблему дольщиков за три года

Президент России Владимир Путин взял на личный контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Московской области. Решение проблемы обсуждалось на встрече в Кремле с губернатором региона Андреем Воробьевым.
Глава региона доложил о том, как идёт предоставление жилья таким гражданам и заверил, что «за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть».
Я запомнил, хорошо? — предупредил президент.
На это Воробьёв ответил: «Я знаю».
Хорошо. Договорились, — подвёл итог встречи Путин.
Число обманутых дольщиков в Подмосковье достигает 24,5 тысяч.
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