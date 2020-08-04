Политика

Путин запомнил обещание Воробьева решить проблему дольщиков за три года

14:07, 04 августа 2020

Президент России Владимир Путин взял на личный контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Московской области. Решение проблемы обсуждалось на встрече в Кремле с губернатором региона Андреем Воробьевым.

Глава региона доложил о том, как идёт предоставление жилья таким гражданам и заверил, что «за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть».

Я запомнил, хорошо? — предупредил президент.

На это Воробьёв ответил: «Я знаю».

Хорошо. Договорились, — подвёл итог встречи Путин.

Число обманутых дольщиков в Подмосковье достигает 24,5 тысяч.

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