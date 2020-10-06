Путин не считает финансовый курс РФ либеральным

https://static.news.ru/photo/bbf19390-07ee-11eb-869c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на встрече главы государства с руководителями фракций Госдумы назвал курс российской финансовой системы либеральным. Глава государства считает, что это не соответствует действительности.

Зюганов выступил во время встречи Путина с лидерами фракций Государственной думы, передаёт ТАСС.

Что касается либерального финансового курса правительства — это спорный вопрос, это не совсем так, — сказал президент.

Также, как писал NEWS.ru, Зюганов на встрече сравнил политика Алексея Навального с первым главой России Борисом Ельциным. Такое заявление он сделал в контексте разговора о прошедшем 13 сентября едином дне голосования.