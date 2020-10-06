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Путин не считает финансовый курс РФ либеральным

18:58, 06 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на встрече главы государства с руководителями фракций Госдумы назвал курс российской финансовой системы либеральным. Глава государства считает, что это не соответствует действительности.

Зюганов выступил во время встречи Путина с лидерами фракций Государственной думы, передаёт ТАСС.

Что касается либерального финансового курса правительства — это спорный вопрос, это не совсем так, — сказал президент.

Также, как писал NEWS.ru, Зюганов на встрече сравнил политика Алексея Навального с первым главой России Борисом Ельциным. Такое заявление он сделал в контексте разговора о прошедшем 13 сентября едином дне голосования.

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