Путин не намерен встречаться с прибывшим в Москву президентом Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в российскую столицу с рабочим визитом для активизации двустороннего сотрудничества.
Об этом он сообщил в своём Facebook. Додон заявил, что собирается провести встречи с российскими официальными лицами, чтобы обсудить вопросы интенсификации и углубления сотрудничества между Россией и Молдавией.
Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами, — написал он.
В частности, молдавский лидер планирует провести дискуссии на тему экономического взаимодействия, упрощения экспорта товаров из Молдавии на российский рынок, поддержки молдавской диаспоры в РФ, а также возобновить переговоры о предоставлении стране кредита в €200 млн.
При этом президент России Владимир Путин не намерен проводить встречу с молдавским коллегой. Об этом
Такой встречи в рабочем графике Путина не значится, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что парламент Молдавии с перевесом в один голос отклонил вотум недоверия правительству Иона Кику. Решение поддержали 46 из 93 депутатов, присутствовавших на заседании.
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