Путин не намерен встречаться с прибывшим в Москву президентом Молдавии

https://static.news.ru/photo/2493e546-d631-11ea-9009-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в российскую столицу с рабочим визитом для активизации двустороннего сотрудничества.

Об этом он сообщил в своём Facebook. Додон заявил, что собирается провести встречи с российскими официальными лицами, чтобы обсудить вопросы интенсификации и углубления сотрудничества между Россией и Молдавией.

Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами, — написал он.

В частности, молдавский лидер планирует провести дискуссии на тему экономического взаимодействия, упрощения экспорта товаров из Молдавии на российский рынок, поддержки молдавской диаспоры в РФ, а также возобновить переговоры о предоставлении стране кредита в €200 млн.

При этом президент России Владимир Путин не намерен проводить встречу с молдавским коллегой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Такой встречи в рабочем графике Путина не значится, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что парламент Молдавии с перевесом в один голос отклонил вотум недоверия правительству Иона Кику. Решение поддержали 46 из 93 депутатов, присутствовавших на заседании.