Путин назначил заместителя управляющего делами президента

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Посла России, который находится в Праге, пригласили на беседу в МИД Чехии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское Министерство иностранных дел.

Чешская дипломатия пошла на манёвр, видимо, услышав вчерашние наши заявления, что разговор будет продолжен в МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи, —...