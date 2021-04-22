Путин назначил заместителя управляющего делами президента

Президент РФ Владимир Путин назначил Ольгу Лякину заместителем управляющего делами президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Назначить Лякину Ольгу Юрьевну заместителем управляющего делами президента Российской Федерации, — говорится в документе.
В данное время управляющий делами Александр Колпаков имеет трёх заместителей: первый заместитель — Павел Фрадков, заместители — Дмитрий Вербовой и Ольга Сергун.
Ранее Лякина занимала должность начальника управления материально-технического обеспечения в Управлении делами президента России,
Ранее президент Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым начальником штаба Балтийского флота и первым заместителем командующего Балтийским флотом. Липилин уже «принял дела, должность и приступил к своим обязанностям».