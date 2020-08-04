Пушков прокомментировал слова Лукашенко о боязни РФ потерять Белоруссию

https://static.news.ru/photo/2974bae0-d64f-11ea-ba64-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Соединённые Штаты пытаются «оторвать» Белоруссию от России и добиться смены режима в этой республике. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Москва боится потерять Минск.

Насчёт «предметного интереса» со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один — оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима, — написал российский политик в Twitter.

По его словам, президент Белоруссии пытается обернуть такую ситуацию себе на пользу, однако «никому пока такая игра не удавалась».

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Ранее Лукашенко во время своего послания заявил, что Россия боится потерять Белоруссию. РФ, по его словам, променяла «братские отношения» с республикой на «партнёрские».

29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось. Кроме того, профессиональные военные «не используются для таких историй». Он отметил, что боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно, писал NEWS.ru.