Пушков прокомментировал слова Лукашенко о боязни РФ потерять Белоруссию

https://static.news.ru/photo/2974bae0-d64f-11ea-ba64-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Соединённые Штаты пытаются «оторвать» Белоруссию от России и добиться смены режима в этой республике. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Москва боится потерять Минск.
Насчёт «предметного интереса» со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один — оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима, — написал российский политик в Twitter.
По его словам, президент Белоруссии пытается обернуть такую ситуацию себе на пользу, однако «никому пока такая игра не удавалась».
Ранее Лукашенко во время своего послания заявил, что Россия боится потерять Белоруссию. РФ, по его словам, променяла «братские отношения» с республикой на «партнёрские».
29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.
Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось. Кроме того, профессиональные военные «не используются для таких историй». Он отметил, что боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно, писал NEWS.ru.