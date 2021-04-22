Политолог объяснила, ради чего Чехия пожертвовала отношениями с Россией

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Дипломатический конфликт, развязанный чешскими властями, организован намеренно, считает политолог Наталия Елисеева. По её мнению, выгодоприобретателем являются США, которые планируют выйти на рынок атомной энергетики страны, передаёт телеканал «360».

За любым политическим заявлением, отметила эксперт, есть экономическая выгода и предпосылки, которые к этому заявлению привели. Эксперт уверена, что в данном случае на кону большие деньги, так как речь идёт о строительстве нового блока АЭС «Дукованы». Ради этого Чехия оказалась готова пожертвовать двусторонними отношениями.

Как мы знаем, Росатом уже исключён из тендера. Взамен может прийти компания из США, которая очень надеется стать монополистом на атомном рынке в Чехии, — предположила Елисеева.

Эксперт отметила, что правительство Чехии имеет довольно тесные отношения с США, потому как в нём есть «группы лоббизма», которые продвигают американские интересы. Простые люди чешских политиков интересуют мало.

Она также высказала уверенность, что обвинения в адрес России из-за взрывов семилетней давности не имеют ничего общего с реальностью. Однако нужен был повод, который политики «высосали из пальца», но вся подоплёка имеет исключительно экономическую составляющую.

Если Чехия, подначиваемая Соединёнными Штатам, решит пойти до конца, то это может привести к полному разрыву дипломатических отношений между Прагой и Москвой, считает Елисеева. Однако пострадают простые граждане, предупредила она. Среди прочего начнутся проблемы с туристическим бизнесом, «а у него и так сейчас проблемы из-за пандемии», напомнила политолог.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим были высланы 18 россиян, а правительство исключило Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству энергоблока АЭС «Дукованы».

Москва в ответ выдворила из страны 20 чешских дипломатов. 21 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть выдворенных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства.

Кремль счёл ультиматум неприемлемым. Днём 22 апреля Кулганек объявил, что решение о высылке дипломатов в Россию «вступает в силу с сегодняшнего дня». Сократить численность персонала дипмиссии в Праге предстоит до конца мая.