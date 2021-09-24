Песков высказался за расширение онлайн-голосования до всероссийского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал желание, чтобы дистанционное электронное голосование стало всероссийским. Он оценил удобство системы с точки зрения избирателя. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Я, например, лично как избиратель, я надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что президент России Владимир Путин лично затребовал всю необходимую информацию для того, чтобы убедиться в честности систем ДЭГ.

Он затребовал полную информацию о том, что это гарантирует честность, что гарантирует открытость, — добавил Песков.

Песков также рассказал, что Путин оценил прошедшие выборы как конкурентные, прозрачные, честные и справедливые.

Ранее члены столичных участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты электронного голосования. Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».