Песков: Кожемяко приехал в РБ накануне форума глав регионов двух стран

https://static.news.ru/photo/4ffcd71c-fd94-11ea-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Визит губернатора Приморского края Олега Кожемяко в Белоруссию обусловлен договорённостью между главами двух государств о проведении в ближайшем будущем совместного форума руководителей регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вы знаете, что сейчас, во-первых, готовится форум регионов двух стран — России и Белоруссии. Подготовка этого форума обсуждалась во время недавней беседы [главы РФ Владимира] Путина и [лидера РБ Александра] Лукашенко в Сочи. И мы вам сообщали, что президенты поручили отдельным главам регионов, отдельным руководителям предприятий налаживать прямые контакты друг с другом, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Белоруссия намерена активно сотрудничать с российскими регионами, а также участвовать в совместных проектах и сообща развивать экономику. Географическая удалённость не мешает стать близкими партнёрами, заявил президент республики Александр Лукашенко. На встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, которая состоялась в Минске, он подчеркнул, что Россия и Белоруссия — по сути единая территория.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после того как Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии, он обратился к военным с призывом сделать всё, чтобы сберечь мир на своей земле. По словам главы республики, вступление в должность главы государства — это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед белорусским народом. Он особенно подчеркнул, что клятва на верность Родине была дана в год 75-летия Великой Победы.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.