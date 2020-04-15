На фоне усиливающейся опасности распространения пандемии коронавируса и введения пропускной системы передвижения по Москве военные считают эпидемиологическую ситуацию в армии стабильной и не меняют план тренировок личного состава и техники на парадной площадке в Алабино, сообщил источник NEWS.ru в военном ведомстве. Единственное ограничение, действующее в настоящее время, — недопуск журналистов на парадную площадку. Сегодня, 15 апреля, к подготовке присоединились и самолёты Воздушно-космических войск. По данным Минобороны, кроме Москвы воздушные части парада планируется провести в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите.

Она не менее зрелищна и показательна, чем прохождение наземной боевой техники. На высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час машины группами, имитирующими реальное боевое построение, проносятся над городом и Красной площадью, полёт над которой занимает всего несколько минут. Так что смотреть воздушную часть парада совсем не обязательно в центре Москвы. Фактически он начинается на въезде в столицу со стороны Химок и охватывает через весь город по прямой.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сообщил NEWS.ru профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, интрига всегда заключается в том, что до самого последнего момента никогда не известно, состоится ли пролёт техники над столицей 9 мая или всё ограничится репетициями.

Например, в прошлом году из-за погоды воздушный парад не состоялся. Хотя репетиции шли полным ходом, и техника несколько раз прошла над городом. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

Согласно плану проведения репетиций воздушной части парада Победы, в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП).

Начиная с 15 апреля, он будет вводиться трижды: 17, 20 и 22 числа. Опять же по погоде, обозначены резервные 16, 21, 23, 24 дни, — говорится в сообщении Росавиации. — Для проведения генеральных репетиций, а также непосредственно воздушной части парада над Москвой временный режим ИВП будет установлен отдельно.

Впрочем, основная проблема заключается сегодня не столько в погоде, сколько в нарастании пандемической опасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что «до сих пор, по состоянию на сегодня, никаких решений о переносе праздничных мероприятий: парада Победы, „Бессмертного полка“ не принималось». По его словам, вопрос будет подниматься позже, «с учётом того, как будет развиваться ситуация». Он пояснил, что по вполне понятным причинам рассматриваются разные варианты.

Но я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно, — заверил представитель Кремля.

Ситуация тем временем обрастает новостями как снежный ком. К Владимиру Путину уже обратились представители Российской ассоциации героев, возглавляемой бывшим командующим ВДВ Владимиром Шамановым, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации Виктор Ермаков. Все они просят президента сместить дату торжеств. Проблема в том, что Кремль ранее высказался о нецелесообразности участия в мероприятии ветеранов войны из-за пандемии. В силу возраста их проход на Красную площадь и в более спокойное время являлся целым событием для служб безопасности и медиков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны никак не комментируют документ. Владимир Путин — Верховный главнокомандующий, и только он может принять подобное решение. РБК пишет , что якобы оно уже принято — парад перенесут. В то же время Вадим Козюлин напоминает, что мероприятие включено в бюджет Минобороны по статье «Боевая подготовка».

Переброска сотен единиц техники, некоторые из которых сняты с этапа государственных испытаний, личного состава, представителей промышленности стоит очень больших денег. Реально ли их найти повторно? — задаётся вопросом эксперт.

На днях президент «перегрузил» работу оборонно-промышленного комплекса. На совещании с главами ведущих корпораций было принято решение завершить «карантинные каникулы». В этом году только один «Севмаш» должен передать Военно-морскому флоту первые серийные подлодки проектов 955А «Князь Олег» и 885М «Новосибирск». Кроме того, ВМФ получит головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку (АПЛ) спецназначения «Белгород» проекта 09852. ВКС ждут более 100 самолётов. Сухопутные войска — тысячи единиц новой техники. А ещё остаются контракты по Военно-техническому сотрудничеству. Возможно, пункт договора «форс-мажор» способен предотвратить введение штрафных финансовых санкций. Но, судя по всему, это мало вероятно. Иначе бы мэр Москвы Сергей Собянин отменил проведение сезонных дорожных работ, в том числе, связанных с прохождением боевой техники по улицам столицы.