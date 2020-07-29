29 июля заканчивается срок подачи заявлений для участия в выборах глав регионов России 13 сентября, в единый день голосования. Напомним, что процедура состоится в 18 регионах (прямые выборы), а ещё в двух — Ненецком и Ханты-Мансийском округах — она будет проходить в местных заксобраниях. К выборам в этом году приковано особое внимание, поскольку они — последнее крупное политическое событие перед думской кампанией следующего года. Кроме того, голосование будет проходить в течение трёх дней в условиях ещё не закончившейся пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Так что по многим параметрам выборы станут знаковыми и проверочными.

Итак, что же показал первый этап кампании — сбор подписей муниципальных депутатов для прохождения соответствующего барьера, подготовка и подача документов в местные избиркомы, проведение партийных собраний, а главное, неформальных консультаций в местных администрациях и элитах на предмет своего допуска к участию в выборах?

Начнём с позиций политических фракций. Несмотря на призывы Дмитрия Медвдева, остающегося лидером «Единой России», не стесняться прямо выдвигать кандидатов в губернаторы от партии власти, ряд региональных глав всё же предпочли регистрироваться в качестве самовыдвиженцев. Так поступили, например, в Иркутской области, Пермском крае, Чувашии и Коми. В Севастополе, Калужской, Архангельской и Брянской областях, Татарстане, напротив, прислушались к рекомендациям Медведева.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Водораздел происходит, учитывая остроту ситуации в регионе, а также силу и авторитет местного отделения партии власти. Скажем, в Иркутской области, ситуация очень непростая. Там уже не менее двух десятилетий подряд сильны оппозиционные настроения, губернаторы меняются часто, на местных выборах стабильно побеждают оппозиционеры. В конце 2019-го в отставку ушёл губернатор-коммунист Сергей Левченко, что вызвало у немалого числа людей в регионе ощущение несправедливого давления и гонений. Он, кстати, попытался участвовать в выборах и на этот раз, но из-за хитросплетений законодательства такой возможности не получил. И это тоже фактор, влияющий на решение врио главы региона Игоря Кобзева баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Что касается КПРФ, самой многочисленной оппозиционной парламентской партии, то она будет представлена не во всех регионах, например, в Севастополе и Татарстане. Причём если в Казани коммунисты сами решили не выдвигать своего кандидата, то в портовом городе такового просто не зарегистрировали. В большинстве регионов у коммунистов будут свои представители на выборах, но вряд ли где-то они имеют шансы на успех, который пришёл к ним в 2018 году в Хакасии и Приморье, или в 2015-м в Иркутской области. Сейчас не наблюдается того недовольства пенсионной реформой, которое было два года назад, и пока ни в одном регионе не просматривается сложная политическая конфигурация подобная той, что сложилась пять лет назад в Иркутске, где действующий на тот период губернатор был представителем партии Михаила Прохорова, а не «Единой России».

Хотя, с другой стороны, не стоит зарекаться: в выборах в России всегда остаётся момент непредсказуемости и провал возможен где угодно, да и в кремлёвской администрации один-два региона могут заранее «отдать на заклание» иным, нежели «Единая Россия», фракциям, чтобы поиграть в демократию и многопартийность. Как мы отмечали недавно, администрация президента внакладе и в таких случаях не остаётся.

Впрочем, КПРФ чувствует давление, с чем и связана недавняя очень резкая эскапада Геннадия Зюганова в Государственной думе в адрес руководителя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. Он обвинил его в спойлерстве, и КПРФ в своих СМИ организовала целую кампанию на этот счёт. Но проблемы зюгановским коммунистам создают не только «сурайкинцы», которые почти нигде и не выдвигают кандидатов, но и богдановская «Коммунистическая партия социальной справедливости».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вообще эта кампания характеризуется активным участием малых фракций — тут и «Патриоты России», и «Партия прогресса», и «Родина», и «Демократическая партия», и «Партия Роста», и «Казачья партия», и «Партия пенсионеров за социальную справедливость». Поскольку в иное время про них не слышно, можно предположить, что они пытаются подзаработать на выборах, выполняя те или иные поручения власти. Сам факт прохождения ими муниципального барьера показателен.

Что касается других парламентских партий, то ЛДПР представлена почти так же широко, как КПРФ (характерно, что в Иркутске коммунистам не позволили сохранить за собой губернаторский пост, а в Хабаровске пошли навстречу ЛДПР, сигнал местным элитам послан недвусмысленный). «Справедливая Россия» представлена практически везде. Для неё это особенно важно, поскольку, балансируя на грани преодоления пятипроцентного барьера, эсеры должны напоминать о себе избирателям, иначе в 2021-м они в Думу не пройдут.

Рассматривая качественный состав претендентов на высший пост в регионе, нетрудно отметить, что у оппозиции нет в запасе сильных игроков, поскольку она лишена возможности сформировать и выдвинуть их на реальных делах. В нынешней системе они могут эксплуатировать только образ критиков, подниматься на протесте. В лучшем случае это аполитичный бизнесмен, чьи достижения лежат в области предпринимательства и благотворительности. Это не означает автоматически, что все они — слабые руководители. Тот же Фургал в Хабаровске показал, что вчерашний безвластный оппозиционер может в короткие сроки перехватить рычаги управления, освоиться с ними и завоевать себе популярность у населения. Да и во Владимирской области, и в Хакасии победившие оппозиционеры справляются, несмотря на все трудности.

Однако Кремль предпочёл бы обходиться без подобных экспериментов, в связи с чем он и сохраняет и муниципальный фильтр, и иные рычаги контроля за избирательным процессом. Того же Ищенко от КПРФ в Приморском крае не допустили до повторного участия, когда сочли, что это создаст ненужные проблемы утверждённому кремлёвскому кандидату. Но если с губернаторскими выборами для Кремля в этом году всё обстоит, в общем-то, благополучно, то голосование по партийным спискам в заксобрания, а также муниципальные кампании могут преподнести сюрпризы. Но об этом — в следующий раз.