Миронов заявил, что США ждёт раскол после выборов

https://static.news.ru/photo/5b5e0ffc-1d17-11eb-aece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Globa Look Press

США после президентских выборов ждёт оспаривание их итогов и раскол, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По его словам, события последних лет ясно продемонстрировали, что США уже не являются «лидером свободного мира».

США десятилетиями позиционировали себя как образец демократии и главного судьи, который решает, насколько та или страна соответствует эталонным, то есть её стандартам, — отметил Миронов, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что в ближайшем будущем США ждёт судьба Украины, в частности, вооружённое противостояние. При этом для России вопрос о следующем президенте страны не принципиален.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне, Висконсине.