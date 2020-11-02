16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Миронов заявил, что США ждёт раскол после выборов

17:12, 02 ноября 2020
Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Globa Look Press

США после президентских выборов ждёт оспаривание их итогов и раскол, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По его словам, события последних лет ясно продемонстрировали, что США уже не являются «лидером свободного мира».

США десятилетиями позиционировали себя как образец демократии и главного судьи, который решает, насколько та или страна соответствует эталонным, то есть её стандартам, — отметил Миронов, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что в ближайшем будущем США ждёт судьба Украины, в частности, вооружённое противостояние. При этом для России вопрос о следующем президенте страны не принципиален.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне, Висконсине.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео