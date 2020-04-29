Лавров: никто из гостей не отказался посетить парад Победы в новые сроки

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Никто из приглашённых ранее зарубежных гостей не отказался посетить парад Победы в Москве в новые сроки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Все приглашённые зарубежные гости — главы государств, правительств, а также большая группа зарубежных ветеранов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны — выразили понимание того решения, которое было объявлено в середине апреля президентом Владимиром Путиным о необходимости переноса парада, — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Министр также отметил, что парад Победы и прочие торжества состоятся в 2020 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. А пока вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.

Тем не менее 9 мая состоится авиационный парад, а вечером в центрах городов будут салюты в честь Дня Победы. Линейные пролёты авиации можно будет увидеть в небе над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Каспийском, Новороссийском, Краснодаром, Владикавказом, Ставрополем, Севастополем, Керчью, Грозным, Астраханью, Ейском, Мурманском и Калининградом.

Как ранее писал NEWS.ru, политолог Юрий Светов считает, что полёт самолётов и вертолётов Западного военного округа 9 мая над российскими городами станет началом хорошей традиции.