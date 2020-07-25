Гудков, Некрасов и Соловьёв вышли из партии «Гражданская инициатива»

https://static.news.ru/photo/4fd41d92-ce8a-11ea-9af4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Гудков, Дмитрий Некрасов и Александр Соловьёв покинули партию «Гражданская инициатива» («Партия перемен»).

Об этом сообщает издание Znak.com, ссылаясь на информированный источник. По его данным, о своём решении политики заявили на съезде партии.

Гудков ещё в марте 2020 года сообщал, что он и его команда намерены выйти из состава «Гражданской инициативы», чтобы начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.

По данным издания, Ксения Собчак, которая выдвигалась от партии на выборы президента в 2018 году, осталась членом политсовета «Гражданской инициативы».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в январе 2020 года Верховный суд России вынес решение о приостановке на три месяца деятельности партии оппозиционера Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива». Соответствующий иск в ВС был подан Минюстом. По результатам проведённой проверки, которая была проведена ведомством в 2018 году, партии два раза выносились предупреждения о нарушениях. Претензии были связаны с уставом организации.