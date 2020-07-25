Гудков, Некрасов и Соловьёв вышли из партии «Гражданская инициатива»

Дмитрий Гудков, Дмитрий Некрасов и Александр Соловьёв покинули партию «Гражданская инициатива» («Партия перемен»).
Об этом
Гудков ещё в марте 2020 года сообщал, что он и его команда намерены выйти из состава «Гражданской инициативы», чтобы начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
По данным издания, Ксения Собчак, которая выдвигалась от партии на выборы президента в 2018 году, осталась членом политсовета «Гражданской инициативы».
Ранее NEWS.ru писал о том, что в январе 2020 года Верховный суд России вынес решение о приостановке на три месяца деятельности партии оппозиционера Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива». Соответствующий иск в ВС был подан Минюстом. По результатам проведённой проверки, которая была проведена ведомством в 2018 году, партии два раза выносились предупреждения о нарушениях. Претензии были связаны с уставом организации.
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