Экс-чиновник госдепа назвал вероятные сроки заключения нового договора СНВ

https://static.news.ru/photo/0538db06-c372-11ea-acd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между США, РФ и, возможно, КНР, может быть заключён не ранее, чем через 5-10 лет. Такое мнение выразил бывший помощник госсекретаря Фрэнк Роуз.

Я не из тех людей, которые говорят, что после продления ДСНВ волшебным образом в одночасье появится новая структура. Нам очень повезёт, если мы сможем получить что-то через пять или десять лет, — передаёт РИА Новости слова Роуза.

Он уверен, что продление заключённого в 2010 году ДСНВ ещё на пять лет необходимо для выработки нового соглашения, учитывающего новые реалии.

По мнению Роуза, самым сложным станет включение в новый договор Китая. Кроме того, он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что, «судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято».

Я надеюсь, что они продлят договор, потому что это в интересах США и наших союзников, но это пока неясно. Как вы знаете, президент поднял ряд вопросов по поводу договора СНВ и того, почему они не могут продлить действующий договор, — подчеркнул он.

Ранее спецпредставитель президента Штатов по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли рассказал, что Вашингтон на переговорах с Москвой согласился работать над новым договором, в который будет включено всё ядерное оружие, а не только стратегическое, как в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом разрабатывается возможность будущего трёхстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров, писал NEWS.ru.