Экономист оценил риски «Газпрома» получить антимонопольный штраф от ЕС

Шансы «Газпрома» получить антимонопольный штраф Евросоюза за якобы преднамеренное «закручивание вентиля» минимальны. Слова ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислава Митраховича передаёт «ПолитРоссия».

Речь идёт не о простом штрафе, а о полноценном антимонопольном расследовании, которое проводит Европейская комиссия. И в случае если это расследование завершается успехом и при этом не будет достигнут компромисс с самой компанией, то будут наложены определённые санкции. Такие расследования ведь велись и против Google, например. Но это же абстракция, поскольку большинство таких расследований заканчиваются либо ничем, либо компромиссом, — пояснил Митрахович.

Против «Газпрома» уже велось антимонопольное расследование, начавшееся в 2012 году. В итоге российская компания пошла на ряд уступок и избежала штрафов, выплатив лишь компенсацию потребителям. Эксперт добавил, что инициативу об антимонопольном расследовании поддержали лишь 40 депутатов Европарламента из порядка 700 спикеров. Митрахович подчеркнул, что выступающих против «Газпрома» вряд ли поддержат другие заседатели, так как российская компания выполнила все условия по контрактам.

Ранее польский эксперт Войцех Якубик заявил, что «Газпром» могут оштрафовать из-за роста цен на газ в Европе. По его мнению, «цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом».