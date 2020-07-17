Джабаров: поставки С-400 в Турцию продолжатся, несмотря на угрозу санкций

https://static.news.ru/photo/d16d3b7c-c85e-11ea-9f29-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию не остановятся, несмотря на угрозу санкций США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Обратного пути договорённостям уже не будет. Несмотря ни на какие решения конгресса. Уже идёт исполнение контракта, — сообщил РИА Новости сенатор.

Он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган — не тот человек, который поддастся угрозам со стороны Вашингтона.

Ранее в конгрессе Соединённых Штатов предложили ввести санкции в отношении Турции за закупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Проект закона внесла группа конгрессменов, в состав которой входят представители Республиканской и Демократической партий — Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол. Документ получил название «Закон о противодействии экспорту российских вооружений». В нём предлагается признать поставки С-400 «существенной сделкой», что по действующему американскому законодательству требует ввода санкций.

Поставки российских систем вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона в середине июля 2019 года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.

В конце июня 2020 года американские СМИ сообщили, что член Сената США Джон Тьюн предложил внести коррективы в закон о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год, предполагающие выкуп у Турции российских С-400. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение сенатора беспринципным и циничным. По его мнению, в Анкаре также понимают, что даже гипотетическое обсуждение такой сделки с Вашингтоном может отразиться на отношениях Турции с Россией.

В июле 2020 года Турция гарантировала Москве сохранность данных о ЗРК С-400, закупленных в России для турецкой армии. Об этом сообщил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Чиновник отметил, что РФ выражала обеспокоенность по вопросу безопасности данных о пошедших на экспорт ЗРС. Демир от имени государства пообещал защитить эту информацию.

Между тем турецко-российский диалог по вопросу поставок второго полка зенитных ракетных систем С-400 продолжается. Об этом заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар. Он отметил, что двусторонние отношения развиваются во всех областях и сотрудничество в оборонной промышленности играет важную роль в них. Посол также призвал не обращать внимания на спекуляции по данному вопросу, а за разъяснениями порекомендовал обращаться к официальным лицам обеих стран.

Контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» был заключён между Москвой и Анкарой в 2017 году. Поставки начались в июле 2019 года. Турция стала первой страной НАТО, купившей у РФ эти системы, что вызвало негативную реакцию всего Альянса, и в частности США, писал NEWS.ru.