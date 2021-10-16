Дочь Пескова показала, какой сюрприз приготовила на День отца

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета показала, какой сюрприз приготовила ему на День отца. Представителю Кремля праздник понравился. Поздравлением девушка поделилась в своём Instagram-аккаунте.

В сторис Елизавета показала кабинет отца, украшенный воздушными шариками. К ним были прикреплены снимки всех членов семьи пресс-секретаря президента РФ. При этом сам Песков улыбается и радуется.

Также девушка опубликовала серию снимков, на которых обнимается с отцом. Песков же на фото целует дочь в висок.

Я знаю тебя, знаю, какой ты на самом деле человек. Тебе не просто, и я постараюсь всегда быть рядом. Спасибо, что знаешь меня и даёшь мне быть собой, — написала Елизавета.

В комментариях пользователи назвали поздравление трогательным. Они отметили, что получилось очень по-семейному.

«Уверена, отец вами гордится», «Как трогательно!», «Папина дочка», «Лиза, о такой дочке, как ты, можно только мечтать», написали комментаторы.

Ранее дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова Елизавета Пескова поддержала журналистку Ксению Собчак в её споре с психологом Вероникой Степановой.