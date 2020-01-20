Этап Кубка мира в Рупольдинге стал третьим подряд безмедальным выступлением сборной России в этом сезоне и наводит на грустные мысли, но последний соревновательный день оставил надежду. Спецкор NEWS.ru, побывавший на обоих немецких этапах, анализирует ошибки тренеров и разногласия внутри команды, пути выхода из затянувшегося кризиса и делится наблюдениями, оставшимися за кадром.

Пациент скорее жив...

Если бы не воскресные гонки преследования, прошедшие на пушистом свежем снегу и поднявшие большинство российских спортсменов вверх на несколько позиций, впору было бы писать об очередном провале, безнадёге и проблемах российских биатлонистов. Вымышленный советский разведчик и герой сотен анекдотов из фильма «17 мгновений весны» озвучил известную истину, что запоминается последняя фраза. Так и в спорте запоминается последнее выступление.

Ирина Старых ворвалась с последнего места в тридцатку лучших и показала девятый чистый результат в преследовании с двумя промахами, Александр Логинов и Эдуард Латыпов попали в десятку лучших по чистому ходу, а Лариса Куклина впервые в этом году забежала в двадцатку лучших. Осталось дождаться «воскрешения» Екатерины Юрловой-Перхт и Светланы Мироновой, и можно будет снова запускать бравурные марши и кричать, что всё идёт путём.

В чём были просчёты?

Неудачное выступление в Германии можно было бы назвать плановым отступлением или в очередной раз свалить на инвентарь, благо поводы для этого тоже были, но были и реальные просчёты, которые признали и сами тренеры. Удивляет, что Виталий Норицын, которого уже не назовёшь новичком в тренерском деле, вдруг внезапно узнаёт о реакклиматизации после горного сбора и рассчитывает усилить сборную спортсменкой, которая и на Кубке IBU ходом не блещет. В итоге же сильным звеном в эстафете становится Ирина Старых, которую весь прошлый год тренерский штаб игнорировал с упорством, достойным лучшего применения, а затем преждевременно обвинял в длительном отъезде домой.

В мужской команде ситуация немногим лучше. Сергей Белозёров — тёртый калач и приятный в общении прямой и уверенный в себе мужик, но это не отменяет и его просчётов. Бросается в глаза, что говоря о недостатках спортсменов, тренер напоминает, что возглавил команду только осенью, а до этого всего лишь рядом стоял. В то же время успехи происходят благодаря его своевременному вмешательству. Достаётся от наставника и лидерам команды. Так, Матвею Елисееву он припоминает старт в коммерческой Рождественской гонке, который никак не помешал нашим соперникам, а Александра Логинова критикует в каждом интервью то за слишком быструю стрельбу, то за технические недостатки, мешающие быстро бежать на равнине спортсмену, выступающему с травмой. В то же время молодые фавориты Белозёрова Латыпов и Никита Поршнев не сделали ни шага вперёд в сравнении с прошлым сезоном вопреки планам и обещаниям тренеров.

На лицо и натянутые отношения старшего с Логиновым и другими ветеранами. Александр больше всего в штабе общается с главным тренером Анатолием Хованцевым, который дорабатывает сезон по инерции и держится в основном сам по себе. Именно Хованцев летом не стал вмешиваться в конфликт спортсменов с СБР из-за отказа подписывать контракты, чем подписал себе приговор. Последствия того дела коснулись отношения нового штаба Белозёрова и Максима Максимова ко всем ветеранам, которым не прощают ни малейших ошибок. Того же Логинова до сих пор упрекают в пропуске сбора в Рамзау по семейным обстоятельствам и в том, что он не выручает в эстафетах, однако результаты в топ-5 общего зачёта лидера команды делают эту критику нелепой.

Matthias Balk/Global Look Press

Штаб получит усиление

В связи с вышеизложенным работа тренеров нуждается в корректировке, и уже в ближайшее время штаб получит усиление. Главное, чтобы при этом между старшими тренерами, личными наставниками и руководством оставался конструктивный диалог, иначе всё сведётся к перетягиванию каната, которое разрушит все мечты об удачном чемпионате мира. В Поклюку приедет вице-президент СБР Валерий Польховский, у которого есть успешный опыт подготовки команды к чемпионату мира в Антхольце. В 2007 году его обновлённая и молодая женская сборная завоевала здесь медаль и неплохо смотрелась ещё в нескольких гонках.

Также на подготовительном сборе в Риднауне к работе с Александром Логиновым подключится его личный наставник Александр Касперович, а тюменский специалист Максим Кугаевский продолжит корректировать работу Евгения Гараничева и Ирины Старых. Возможно, это удачное стечение обстоятельств, но именно тюменские биатлонисты показали самые стабильные выступления в эстафете и лучшие результаты в гонках преследования.

Расслабляться нужно вовремя

Порой российские биатлонисты выглядят слишком зажатыми и зацикленными на результате, что только мешает им проявить себя. Иногда стоит брать пример и у иностранных коллег. Так, украинские спортсмены рассказывали, что накануне преследования сёстры Семеренко отмечали день рождения и отправились спать позже общепринятого для этого времени. К их огромному удивлению на следующий день они пробежали отличную гонку, отыграв несколько десятков позиций. В то же время лидер их мужской команды Дмитрий Пидручный в праздновании не принял активного участия и сначала совершил семь промахов, а затем сошёл с дистанции из-за обострившейся боли в спине.

Китайская угроза

Всё чаще заставляют на себя обращать внимание китайские биатлонисты. Пока им ещё не хватает стабильности и психологической устойчивости, но та скорость, с которой они прогрессируют и развиваются, вкупе с принятым в Поднебесной системным подходом заставляет рассматривать эту команду в числе претендентов на медали на домашней Олимпиаде. Китайцы стараются брать от мирового биатлона всё лучшее и помимо Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой пригласили специалистов из Франции, Италии и Германии.

Основной творец эстафетных успехов в Рупольдинге, где женщины попали в десятку лучших, а мужчины два этапа прошли без промахов, — олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, француз Жан-Пьер Ама. В конце 90-х он работал с Рафаэлем Пуаре и сделал его лучшим биатлонистом мира, затем, устав от разъездов, сосредоточился на работе с резервом и приложил руку ко всему нынешнему золотому поколению французского биатлона, а блестяще работающий в Норвегии Зигфрид Мазе — его ученик.

Можно только представить, какие деньги предложили китайцы Ама, чтобы он вернулся в большой цирк, бросив тихую семейную жизнь во Франции, но это работает. Примечательно, что среди приглашённых китайцами специалистов россиян нет, что показывает нынешнее место отечественной тренерской школы в мировом биатлоне. Впрочем, условным носителем отечественных традиций можно считать Домрачеву, которая первые шаги с винтовкой делала у нас в Югре, но пока она больше похожа на звёздного амбассадора и бесплатное приложение к Бьорндалену, чем на самостоятельную тренерскую единицу.