Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан снова завершил карьеру

https://static.news.ru/photo/3ebdcf9e-888a-11ea-8e73-fa163e074e61_660.jpg Виктор Ан Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Виктор Ан принял решение завершить карьеру.

Во время подготовки к сезону в прошлом году я очень усердно работал с намерением сделать ещё одну попытку вернуться в спорт, чтобы не оставлять места для сожалений в будущем. Тем не менее я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует ещё один сезон, — говорится в открытом письме Ана, которое приводит РИА Новости.

Именитый спортсмен добавил, что из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться ему очень трудно.

Также он заявил, что помимо колена появились и другие травмы, из-за чего ему сложно поддерживать спортивную форму.

Поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт, — сказал он, добавив, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно.