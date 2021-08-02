Муж Тимановской ответил на вопрос о связях с противниками Лукашенко

Арсений Зданевич, муж белорусской бегуньи Кристины Тимановской, ответил на вопрос о связях их семьи с белорусской оппозицией и противниками президента страны Александра Лукашенко. Его слова приводит Sky News.

У нас никогда не было связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы обычные спортсмены. Мы просто занимаемся спортом, и нас не интересует оппозиционное движение, — сказал Зданевич.

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров, а также была включена в состав эстафеты 4×400 метров. Спортсменка отказалась выступать на этой дистанции и выразила возмущение неожиданным для себя решением, после чего НОК Белоруссии попытался вернуть спортсменку на родину, отозвав её заявку на участие в Играх. Тимановская отказалась лететь в Белоруссию и попросила японские власти о помощи.

Как сообщалось ранее, белорусская легкоатлетка и участница Олимпиады-2020 в Токио Анастасия Мирончик-Иванова высказалась о сложном характере соотечественницы Кристины Тимановской. По словам спортсменки, Тимановская оказывала психологическое давление на других и жить с ней просто отказывались.