Глава ПКР: три российских паралимпийца переболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ebab3386-81c3-11ea-8050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин рассказал о случаях заражения коронавирусом в национальной команде.

За весь прошедший период было только три лабораторно подтверждённых случая на 1694 спортсменов из составов сборных команд по паралимпийским видам спорта, что составляет 0,18%, — цитирует Лукина ТАСС.

Он отметил, что у всех троих спортсменов болезнь протекала в легкой форме. Сейчас они полностью здоровы, их тесты показывают отрицательны результат.

Ранее NEWS.ru писал, что паралимпийские сборные России продолжают плановую подготовку к Играм 2020 года в Токио, несмотря на распространение коронавируса. Вице-президент ПКР Павел Рожков заявил, что коронавирус осложняет подготовку к Паралимпийским играм — 2020, потому что были отменены многие соревнования.