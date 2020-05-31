Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась из США.
Эту информацию подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган,
Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта, после чего тренер поехала в США, где живёт её дочь, фигуристка Диана Дэвис.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал Александру Трусову после перехода из тренерской группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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