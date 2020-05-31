Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США

https://static.news.ru/photo/2e84ae84-a3f3-11ea-93eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась из США.

Эту информацию подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, передаёт ТАСС.

Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта, после чего тренер поехала в США, где живёт её дочь, фигуристка Диана Дэвис.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал Александру Трусову после перехода из тренерской группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.