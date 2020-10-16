Баскетболисты ЦСКА неожиданно уступили дома немецкой «Альбе» в Евролиге

https://static.news.ru/photo/276d09a6-0fe7-11eb-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В домашнем матче четвёртого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московские «армейцы» неожиданно проиграли немецкому клубу «Альба» из Берлина — 88:93 (19:17, 32:30, 14:21, 23:25).

У «красно-синих» самыми результативными стали Майк Джеймс (27 очков, 6 результативных передач) и Уилл Клайберн (25 очков).

В составе гостей больше всех очков набрали Симоне Фонтеккьо (20) и Маодо Ло (15).

Для ЦСКА это поражение стало вторым в нынешнем розыгрыше Евролиги, и с двумя победами в четырёх играх москвичи находятся в середине турнирной таблицы — на девятом месте при 18 командах — участницах турнира.

В пятом туре 22 октября команда Димитриса Итудиса сыграет в Белграде с сербской «Црвеной Звездой».

В предыдущем туре «армейцы» в овертайме одолели в Стамбуле турецкий «Фенербахче», ранее писал NEWS.ru.