Столичных застройщиков оштрафовали на 120 млн руб

https://news.ru/storage/news/cc9f988399ae5ee2faf6d73fd0afc471/9f8cb880-6465-48d5-824f-35d487ef2c2e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС») провёл в 2018 году более 16,5 тысячи испытаний выполненных работ на городских стройках.

В результате проверок оценку на соответствие показателям энергоэффективности прошёл 51 объект. Было зафиксировано 4,6 тысячи нарушений требований строительных правил и документации.

«В итоге на нарушителей наложены штрафные санкции в размере около 120 млн руб. За устранением нарушений установлен контроль», — передаёт сообщение пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, плановые проверки застройщиков заменят проверками в соответствии с категориями риска. Каждому застройщику будет присвоена собственная категория, от которой будет зависеть частота визитов контрольно-надзорных органов.