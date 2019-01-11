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Столичных застройщиков оштрафовали на 120 млн руб

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС») провёл в 2018 году более 16,5 тысячи испытаний выполненных работ на городских стройках.

В результате проверок оценку на соответствие показателям энергоэффективности прошёл 51 объект. Было зафиксировано 4,6 тысячи нарушений требований строительных правил и документации.

«В итоге на нарушителей наложены штрафные санкции в размере около 120 млн руб. За устранением нарушений установлен контроль», — передаёт сообщение пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, плановые проверки застройщиков заменят проверками в соответствии с категориями риска. Каждому застройщику будет присвоена собственная категория, от которой будет зависеть частота визитов контрольно-надзорных органов.


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