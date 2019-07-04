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В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС рекомендует жителям столицы обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Во избежание неприятностей москвичам советуют быть предельно внимательными и осторожными.

Москвичей предупредили о сильном ветре 4 июля. По данным синоптиков, его скорость может достигать 17 метров в секунду. 4 июля с 09.00 до 21.00 в Москве будет облачно, с прояснениями,...