Внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев пытался свести счёты с жизнью в квартире неизвестного в районе Ковент-Гарден. Информацию об этом подтверждает полиция Лондона.
Помимо этого, Айсултан Назарбаев укусил полицейского, который попытался ему помешать, передаёт агентство
Таким образом, Скотленд-Ярд подтвердил информацию газеты Metro UK, которая ранее сообщила, что об инциденте, который произошёл 5 июня.
По факту случившегося было возбуждено дело о причинении телесных повреждений сотруднику полиции.
Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил нагрудный знак и удостоверение почётного сенатора. Их вручила политику дочь, председатель сената (верхней палаты парламента) республики Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты, писал News.ru.