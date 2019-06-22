https://static.news.ru/photo/58aecbb2-94d7-11e9-b138-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Роскомнадзор направил руководству интернет-компании eBay требование удалить объявления о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия.

В ведомстве отметили, что государственные военные награды не могут быть объектами отчуждения, их покупка или сбыт являются уголовно наказуемым деянием.

В РКН уточнили, что объявления о продаже наград присутствовали в общей сложности на 32 страницах сайта. К настоящему времени из них удалены только 11, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что российским военным запретят носить на парадной форме гражданские награды и знаки общественных организаций. В Минобороны полагают, что их присутствие создаёт негативный образ военнослужащего.