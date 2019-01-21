Облака помешали москвичам увидеть лунное затмение

https://news.ru/storage/news/63485bb6f92b9407ee919abf2af5b831/833fc885-c742-469f-91f9-e7511121c803_850.jpg NASA/SDO

Из-за погоды жители столицы не смогли наблюдать полное затмение Луны, длившееся с 6:34 до 9:51 21 января, сообщает РИА Новости.

По словам астронома Московского планетария Людмилы Кошман, полная фаза затмения пришлась на время с 7:41 до 8:44. Это было хорошо видно в северных регионах страны, так как утро там выдалось ясное и ничего не мешало наблюдению.

«В Москве было тяжело что-то рассмотреть, потому что набежали облака и Луна скрылась за ними. Но в самом начале полного затмения, то есть во время фазы частного затмения, я, например, смогла наблюдать», — поделилась эксперт.

Ранее News.ru писал о том, что редкое астрономическое явление — суперлуние, полнолуние и «кровавую» Луну — могли наблюдать жители северного полушария.