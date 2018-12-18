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Личный мангал осуждённого Цеповяза обнаружили в колонии

Вячеслав Цеповяз adagamov/twitter.com/Global Look Press

Вячеслав Цеповяз

общество [ версия для печати ]

Осуждённый по «делу банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание в колонии строгого режима в Амурской области, имел более вольготные условия, чем другие заключённые. В частности, он активно пользовался запрещёнными предметами — мангалом и телефоном.

Также его незаконно перевели на облегчённые условия отбывания наказания и поощряли, ему предоставлялись внеочередные свидания, порой даже с теми людьми, которые не являются его родственниками. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире интернет-канала ведомства «Эфир».

По его словам, при этом, поступив в колонию, Цеповяз был поставлен на специальный учёт как лицо, склонное к организации провокаций, групповых эксцессов. Это означает, что в отношении него «должны были применяться особые меры профилактики».

«Был ослаблен и постоянный надзор за его поведением, он нарушал свои обязанности, игнорировал запреты, которые в отношении него должны были действовать», — отметил Куренной.

Ранее News.ru сообщал, что в отношении сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз, было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые три года превышали свои должностные полномочия, создавая для члена банды привилегированные условия содержания.


#цеповяз
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