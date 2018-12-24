USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,262 $   Brent54.18 $ Bitcoin4,173.95 $
МОСКВА-8°C15:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Губернатор осудил поездку дочери чиновника в Турцию

Александр Богомаз vk.com/bryanskoblru

Александр Богомаз

общество [ версия для печати ]

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что чиновник, отправивший свою дочь в Турцию за счёт благотворительного фонда, поступил аморально.

«Он поступил, я считаю, аморально или еще не дорос до чиновника, это моя позиция», — передаёт его слова URA.RU.

По его словам, чиновники не понимают, что их профессия это не привилегия, а наказание, пишет «Ридус».

В марте 2018 года 50 местных школьников бесплатно съездили на отдых в республику за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на каникулы отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.

Как ранее писал News.ru, отпрыски сотрудников администрации Клинцов поехали на отдых в Турцию, имея на это все основания, а не из-за должностей их родителей, заявил глава правительства города Александр Морозов.


самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
В скандале может быть замешан тесть Дмитрия Пескова
общество 19:32, 23 декабря 2018
Поездку детей чиновников в Турцию обсудят в Госдуме
В скандале может быть замешан тесть Дмитрия Пескова
общество 16:31, 23 декабря 2018
Поездку детей чиновников в Турцию назвали оправданной
общество 14:19, 23 декабря 2018
Брянские чиновники поплатятся за отдых их детей в Турции
Лента новостей
политика 15:32
Путин подведёт итоги работы правительства в 2018 году
экономика 15:32
РФ и Азербайджан создадут СП в нефтедобывающей сфере
общество 15:25
Бывший судья и адвокат получили сроки
наука 15:25
Учёные из России и Китая нашли новые наночастицы
технологии 15:22
OneWeb предложил РФ долю в проекте в обмен на частоты
общество 15:21
«АвтоВАЗ» готовится к выпуску восьми новых моделей
спорт 15:18
Слуцкая рассказала о трагедии Туктамышевой
экономика 15:11
ЦБ отверг предложение о запрете подарочных карт
политика 15:06
Детей судей предложили зачислять в школу вне очереди
спорт 15:06
Касперович вспомнил о строивших козни Логинову чехах
спорт 14:52
Нурмагомедов увидел политику в решении по Джонсу
оружие 14:51
Россиянам запретили хранить оружие на стене
общество 14:46
Глава ГИБДД предложил понизить порог превышения скорости
общество 14:42
Глава Минкомсвязи РФ высказался о повышении тарифов
спорт 14:41
Шипулин уйдёт из спорта из-за проблем со здоровьем
Другие новости
общество 15:25
Бывший судья и адвокат получили сроки
общество 15:21
«АвтоВАЗ» готовится к выпуску восьми новых моделей
общество 15:21
Дыру в «Союзе» сделали изнутри
Космонавты рассказали о ходе следствия
общество 14:46
Глава ГИБДД предложил понизить порог превышения скорости
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top