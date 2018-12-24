Губернатор осудил поездку дочери чиновника в Турцию

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Александр Богомаз

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что чиновник, отправивший свою дочь в Турцию за счёт благотворительного фонда, поступил аморально.

«Он поступил, я считаю, аморально или еще не дорос до чиновника, это моя позиция», — передаёт его слова URA.RU.

По его словам, чиновники не понимают, что их профессия это не привилегия, а наказание, пишет «Ридус».

В марте 2018 года 50 местных школьников бесплатно съездили на отдых в республику за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на каникулы отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.

Как ранее писал News.ru, отпрыски сотрудников администрации Клинцов поехали на отдых в Турцию, имея на это все основания, а не из-за должностей их родителей, заявил глава правительства города Александр Морозов.