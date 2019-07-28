Движение трамваев № 28 и 31 восстановлено на улице Живописная после схода одного из вагонов с рельсов, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс» в Twitter.
Восстановлено движение трамваев № 28, 31 по Живописной, — говорится в сообщении ведомства, размещённом на официальной странице в Twitter.
По данным ГИБДД, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает
Восстановлено движение трамваев № 28, 31 по Живописной улице.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)
Приятных
July 28, 2019
Ранее сотрудники ГИБДД и «Мосгортранса» заявили в социальных сетях, что вместо трамваев для жителей Москвы по маршрутам 28 и 31 пустили дополнительные автобусы, писал News.ru