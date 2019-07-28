https://static.news.ru/photo/0fa63598-b135-11e9-84d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение трамваев № 28 и 31 восстановлено на улице Живописная после схода одного из вагонов с рельсов, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс» в Twitter.

Восстановлено движение трамваев № 28, 31 по Живописной, — говорится в сообщении ведомства, размещённом на официальной странице в Twitter.

По данным ГИБДД, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает АГН «Москва» .

Восстановлено движение трамваев № 28, 31 по Живописной улице.



Приятных — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) July 28, 2019

Ранее сотрудники ГИБДД и «Мосгортранса» заявили в социальных сетях, что вместо трамваев для жителей Москвы по маршрутам 28 и 31 пустили дополнительные автобусы, писал News.ru