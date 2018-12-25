Брянский чиновник возместит деньги за поездку детей в Турцию

https://news.ru/storage/news/46518be0ec20f181fec374098a59f2f4/d0dd3259-a634-4a47-aa5e-b86b0ba9179a_850.jpg Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Мэр города Клинцы Олег Шкуратов заявил о своей готовности возместить расходы за поездку детей чиновников в Турцию за деньги благотворительного фонда. Он сказал об этом губернатору Брянской области Александру Богомазу.

«Это был не отдых, а рабочая поездка, где дети из Клинцов участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных присвоению одной из улиц города имени дипломата Карлова, который является нашим земляком», — приводятся его слова на сайте правительства Брянской области.

Шкуратов отметил, что готов выплатить средства, чтобы прекратить травлю детей в Сети, пишет «Свободная пресса».

В марте 2018 года 50 местных школьников бесплатно съездили на отдых в республику за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на каникулы отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.

Как ранее писал News.ru, отпрыски сотрудников администрации Клинцов поехали на отдых в Турцию, имея на это все основания, а не из-за должностей их родителей, заявил глава правительства города Александр Морозов.