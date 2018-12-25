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Брянский чиновник возместит деньги за поездку детей в Турцию

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Мэр города Клинцы Олег Шкуратов заявил о своей готовности возместить расходы за поездку детей чиновников в Турцию за деньги благотворительного фонда. Он сказал об этом губернатору Брянской области Александру Богомазу.

«Это был не отдых, а рабочая поездка, где дети из Клинцов участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных присвоению одной из улиц города имени дипломата Карлова, который является нашим земляком», — приводятся его слова на сайте правительства Брянской области.

Шкуратов отметил, что готов выплатить средства, чтобы прекратить травлю детей в Сети, пишет «Свободная пресса».

В марте 2018 года 50 местных школьников бесплатно съездили на отдых в республику за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на каникулы отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.

Как ранее писал News.ru, отпрыски сотрудников администрации Клинцов поехали на отдых в Турцию, имея на это все основания, а не из-за должностей их родителей, заявил глава правительства города Александр Морозов.


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