В Израиле большая часть школ возобновила работу

Власти Израиля начали постепенное возобновление работы государственных школ на большей части страны, сообщает министерство образования государства.
Около 80% местных органов власти сегодня утром открыли учебные заведения, — говорится в сообщении.
При посещении школ ученики обязаны носить маски и соблюдать гигиену.
В воскресенье в школы вернутся ученики 1-3 и 11-12 классов, а также ученики 7-12 ультрарелигиозных учебных заведений.
Как ранее писал NEWS.ru, общее количество болеющих коронавирусной инфекцией в Израиле стабильно снижается. По данным на 2 мая 2020 года, число инфицированных увеличилось на 33 человека, жертвами коронавируса стали 2 человека. Общее количество заражённых достигло 16 185, число умерших — 229 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен