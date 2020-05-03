В Израиле большая часть школ возобновила работу

В 132 районах Ирана с 4 мая начнут открываться мечети, так как риск заражения COVID-19 в этих муниципалитетах признан минимальным.

Об этом сообщил президент Исламской Республики Хасан Рухани во время заседания антикризисного эпидемиологического штаба, передаёт «Интерфакс». По его словам, это будет сделано в рамках ослабления ограничительных мер, введённых на фоне...