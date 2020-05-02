Число болеющих COVID-19 в Израиле стабильно снижается

https://static.news.ru/photo/4ca0bafc-8cb5-11ea-af94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/GlobalLookPress

Общее количество болеющих коронавирусной инфекцией в Израиле стабильно снижается.

По данным на 2 мая 2020 года, число инфицированных увеличилось на 33 человека, жертвами коронавируса стали 2 человека. Общее количество заражённых достигло 16 185, число умерших — 229 человек, сообщает РИА Новости.

Минздрав Израиля отметил, что по состоянию на 20:00 (по московскому времени) 2 мая количество болеющих снизилось до 6363 человек, 82 пациента подключены к аппаратам ИВЛ, общее число пациентов с тяжёлой формой COVID-19 — 105.

За сутки выздоровели 193 человека, общее количество выздоровевших — 9593 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в Израиле, несмотря на коронавирус, отметили День независимости государства. Обычно израильтяне в этот день отправляются с друзьями на пляжи, делают барбекю, смотрят салюты. Однако с введением ограничений власти запретили местным жителям собираться вместе и отходить от своего жилья дальше чем на 100 метров.