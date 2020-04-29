В Израиле, несмотря на коронавирус, отмечают день независимости

https://static.news.ru/photo/e02bfad0-8a11-11ea-9aa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

В Израиле вопреки ограничениям, введённым из-за распространения коронавируса, отмечают день независимости государства.

В обычное время израильтяне в этот день отправляются с друзьями на пляжи, делают барбекю, смотрят салюты.

С введением ограничений власти запретили местным жителям собираться вместе и отходить от своего жилья дальше, чем на сто метров.

В настоящее время в Израиле зарегистрировано 15,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. 210 человек умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, посольство РФ в Тель-Авиве попросило Израиль продлить застрявшим в стране россиянам срок безвизового пребывания.