В Израиле, несмотря на коронавирус, отмечают день независимости

В Израиле вопреки ограничениям, введённым из-за распространения коронавируса, отмечают день независимости государства.
В обычное время израильтяне в этот день отправляются с друзьями на пляжи, делают барбекю, смотрят салюты.
С введением ограничений власти запретили местным жителям собираться вместе и отходить от своего жилья дальше, чем на сто метров.
В настоящее время в Израиле зарегистрировано 15,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. 210 человек умерли.
Как ранее писал NEWS.ru, посольство РФ в Тель-Авиве попросило Израиль продлить застрявшим в стране россиянам срок безвизового пребывания.
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