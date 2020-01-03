https://static.news.ru/photo/36560018-2ee1-11ea-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erichsen, J./Arco Images/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки могли получить информацию о местонахождении генерала Касема Сулеймани от Израиля, считает бывший руководитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи.

Он объяснил это тем, что перед гибелью глава сил специального назначения «Кудс», отвечавший за военные операции Тегерана за рубежом, посетил Сирию, после чего уехал в Багдад. В столице Ирака Сулеймани был уничтожен американскими беспилотниками, передаёт телеканал IRIB TV2 .

Как писал NEWS.ru, после того как стало известно о гибели высокопоставленного генерала, на улицы городов Ирана вышли разгневанные жители. Демонстрации проходят в Тебризе, Араке, Ширазе, Кермане и Тегеране. Манифестанты держат в руках портреты военачальника. Кроме того, они выкрикивают пожелание смерти Соединённым Штатам.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани ликвидирован по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.