https://static.news.ru/photo/5e92afc8-345d-11ea-8b76-fa163e074e61_660.jpg Амир Али Хаджизаде Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/ТАСС

Глава ВКС КСИР, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал о своих чувствах после крушения украинского самолёта Boeing 737. Военный заявил, что хотел умереть, когда узнал о катастрофе.

Иранские журналисты приводят слова главы ВКС КСИР в субботу, 11 января.

Хаджизаде отметил, что такие чувства возникли у него, потому что он не хотел быть свидетелем этой катастрофы.

Когда я услышал о крушении украинского самолёта, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии, — приводит слова главы ВКС КСИР агентство ИСНА.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, представители Генерального штаба Вооружённых сил Ирана прокомментировали трагедию со сбитым «непреднамеренно» украинским лайнером Boeing 737. Сообщается, что воздушное судно было принято военными за вражеский самолёт.