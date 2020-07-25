Более 10 человек задержали на акции протеста в Израиле

https://static.news.ru/photo/822eaa90-cf21-11ea-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Israel Police - משטרת ישראל/facebook.com

В нескольких городах Израиля прошли акции протеста с целью призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Полиция задержала более 10 человек, также ещё один получил ранения.

Как сообщает издание Haaretz, в субботу, 25 июля, более пяти тысяч человек вышли к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также протесты прошли в Тель-Авиве и Кейсарии у дома главы правительства.

Пресс-служба полиции утверждает, что не все участники акции разошлись после её завершения.

Полиция задержала 12 подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на других демонстрантов, — передаёт пресс-служба.

Издание Jerusalem Post, в свою очередь, сообщило, что на одного из демонстрантов в региональном совете Шаар-ха-Негев было совершено нападение с ножом.

Вторая волна коронавируса в Израиле грозит лишить власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Позиции политика, за которым тянется судебный процесс по обвинениям в коррупции, и без того были слабы. Теперь же ему в вину ставят и то, что он слишком легкомысленно отнёсся к перспективе новой вспышки заболеваемости, писал NEWS.ru.