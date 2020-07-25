Более 10 человек задержали на акции протеста в Израиле

В нескольких городах Израиля прошли акции протеста с целью призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Полиция задержала более 10 человек, также ещё один получил ранения.
Как сообщает издание Haaretz, в субботу, 25 июля, более пяти тысяч человек вышли к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также протесты прошли в Тель-Авиве и Кейсарии у дома главы правительства.
Пресс-служба полиции утверждает, что не все участники акции разошлись после её завершения.
Полиция задержала 12 подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на других демонстрантов, — передаёт пресс-служба.
Издание Jerusalem Post, в свою очередь, сообщило, что на одного из демонстрантов в региональном совете Шаар-ха-Негев было совершено нападение с ножом.
Вторая волна коронавируса в Израиле грозит лишить власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Позиции политика, за которым тянется судебный процесс по обвинениям в коррупции, и без того были слабы. Теперь же ему в вину ставят и то, что он слишком легкомысленно отнёсся к перспективе новой вспышки заболеваемости, писал NEWS.ru.
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