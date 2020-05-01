В Москве отменили музыкальный фестиваль Park Live

Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в российской столице с 11 по 19 июля, отменён из-за временного прекращения международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщили организаторы мероприятия в своём Facebook. Они отметили, что крупные летние мероприятия отменяются по всему миру и этот фестиваль не стал исключением.
Мы постараемся перенести всех объявленных артистов и начнём анонсировать точные даты выступлений уже сегодня, — говорится в сообщении.
Покупатели однодневных билетов на фестиваль в этом году смогут выбрать новую дату в 2021 году, а обладатели абонементов на один уик-энд получат абонемент на оба уик-энда в следующем году,
Ранее NEWS.ru писал о том, что нью-йоркский кинофестиваль Tribeca Film Festival (TFF) объединит ведущие кинофестивали для общего смотра на видеохостинге YouTube. Событие пройдёт с 29 мая по 7 июня.
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