Ведущие мировые кинофестивали проведут общий онлайн-смотр на YouTube

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Нью-йоркский кинофестиваль Tribeca Film Festival (TFF) объединит ведущие кинофестивали для общего смотра на видеохостинге YouTube. Событие пройдёт с 29 мая по 7 июня.

В соцсетях TFF говорится, что в мероприятии примут участие Каннский, Берлинский, Венецианский кинофестивали, «Сандэнс», а так же смотры Торонто, Карловых Вар, Локарно, Лондона, Сараево, Сан-Себастьяна, Нью-Йорка, Токио и Иерусалима. Кроме того, проекты своей программы покажет анимационный фестиваль в Анси.

Все средства, собранные во время фестиваля, пойдут на помощь пострадавшим от COVID-19, — говорится в сообщении организаторов.

Как писал NEWS.ru, команда создателей российского триллера «Спутник» должна была представить фильм на Tribeca Film Festival, проведение которого было запланировано на 15–26 апреля 2020 года. Из-за запретов, введённых в связи с пандемией коронавируса, мероприятие отложили на неопределённый срок.