В России арестовали активы JPMorgan и акции Commerzbank Суд арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску Транскапиталбанка

Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы наложил аресты на 100% акций Commerzbank и активы JPMorgan в пределах суммы €12,35 млн по иску Транскапиталбанка (ТКБ), следует из картотеки. По имеющейся информации, под взысканием оказались ценные бумаги, денежные средства, а также недвижимое имущество.

Наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее Commerzbank AG, J. P. Morgan SE, АО «Коммерцбанк» (Евразия), ООО КБ «Дж. П. Морган банк интернешнл» в пределах суммы €12,35 млн или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте, — говорится в определении суда.

Согласно документу, инициированные против ТКБ санкции США являются препятствием для исполнения решения Российского арбитражного суда. Речь идет о запрете на осуществление транзакций в пользу Транскапиталбанка по месту нахождения Commerzbank AG и J. P. Morgan SE в иностранной недружественной юрисдикции.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев обратил внимание, что заморозка активов JPMorgan является для Соединенных Штатов крайне неприятным фактом, так как в Вашингтоне не ожидали, что ответ России будет таким резким и жестким. Эта кредитно-денежная организация является крупнейшей в США, поэтому решение РФ еще и ударит по американской банковской системе и ее устойчивости, уточнил специалист.

О заморозке американских активов стало известно 29 апреля. Речь идет об иске банка ВТБ к JPMorgan Chase, в результате которого суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество кредитной организации на сумму $439,5 млн.