В Подмосковье порвалась электричка Состав поезда МЦД-3 разорвался около Раменского

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вагон оторвался у поезда «Иволга» на станции МЦД-3 «Кратово», передает Telegram-канал «Москвач». По сообщению очевидцев, пострадавших нет.

На опубликованных кадрах от пассажиров видно, что порвалась так называемая «гармошка» — герметичный резиновый уплотнитель, который соединяет тамбуры вагонов. Как правило, в этой части пассажиры пребывают только в час пик, когда не остается мест в тамбуре.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев пишет, что разрыв произошел между пятым и шестым вагонами в момент, когда состав начал движение и отъезжал от перрона. Из-за ЧП движение на МЦД-3 идет с задержками.

Станция «Кратово» находится недалеко от подмосковного города Раменское. Населенный пункт в основном располагает на себе дачные участки.

На минувшей неделе на МЦД-2 массово задерживались поезда. Причиной стала авария с человеком. Электричка наехала на мужчину, он выжил. Со ссылкой на пассажиров журналисты уточняло, что поезда задерживались на 20–30 минут. Опоздания затрагивали только рейсы, следующие в сторону Нахабино.