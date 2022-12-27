В московской школе в кармане у шестиклассницы взорвался телефон

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В московской школе в кармане у шестиклассницы взорвался телефон, передает «Подъем». Госпитализация ребенку не понадобилась. Потушить смартфон помогли сотрудники учреждения.

Ученица уронила его на пол и обратилась за помощью к сотрудникам школы. Они сразу же отреагировали на случившееся, потушили заискрившийся телефон, вызвали медиков и оказали девочке первую помощь, — сообщили порталу в школе.

Накануне в Москве 44-летний местный житель попал в реанимацию после того, как у него загорелось зарядное устройство для телефона. Мужчина получил ожоги лица, головы, шеи и руки, а также термоингаляционное поражение — ожог органов дыхания. Провод зарядного устройства вспыхнул мгновенно, когда москвич пользовался телефоном во время зарядки.

Ранее техноблогер MD Talk рассказал, что в Индии женщина погибла при взрыве смартфона Redmi 6A. Погибшая приходилась ему тетей. Он отметил, что родственница не перегружала телефон и использовала его только для звонков и просмотров видеороликов. По словам блогера, он обнаружил свою тетю мертвой дома на кровати.