Силы ПВО сбили в Подмосковье украинского «Бобра» SHOT: силы ПВО перехватили в Подмосковье украинский дрон-камикадзе «Бобер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что силы противовоздушной обороны перехватили в Московской области украинский дрон-камикадзе «Бобер». Как утверждает канал, обломки этого аппарата нашли в Можайском районе.

По данным SHOT, аппарат был сбит в ночь на 23 августа, когда ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Москву. Такие беспилотники способны преодолевать расстояние до 1000 километров со скоростью до 150 км/ч.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Вечером 23 августа ВС РФ пресекли еще одну попытку Вооруженных сил Украины осуществить террористический акт на территории России. Как отметили в Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в этой связи заявил, что атаки дронов являются попыткой запугать россиян. Однако они не способны достичь реального эффекта.