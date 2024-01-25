Пьяный мужчина ударил ножом незнакомку в Москве В Москве арестовали ударившего ножом прохожую мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве арестовали мужчину, который ударил ножом незнакомую женщину, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным правоохранителей, задержанный был пьян и действовал из хулиганских побуждений.

Тверская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к уголовной ответственности злоумышленника, причинившего женщине телесные повреждения. <...> 39-летнему мужчине предъявлено обвинение и, с учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Нападение произошло на 2-й Тверской-Ямской улице, злоумышленник нанес потерпевшей удар ножом, после чего толкнул ее, от чего она упала. После совершения преступления задержанный скрылся. Известно, что пострадавшей понадобилась помощь медиков.

Ранее суд в Екатеринбурге отправил на принудительное лечение подростка, который напал с ножом на 16-летнюю школьницу и изрезал ей лицо. Отец пострадавшей рассказал, что суд отказал в компенсации расходов на лечение и предстоящие пластические операции. Родитель добавил, что родственники подростка обжаловали вердикт, по их мнению, мальчик не представляет угрозы для общества.