Подростка отправили в психбольницу после нападения с ножом на школьницу В Екатеринбурге подростка отправили в психбольницу после нападения на школьницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение подростка, который напал с ножом на 16-летнюю школьницу и изрезал ей лицо, пишет KP.RU. Отец пострадавшей рассказал изданию, что суд отказал в компенсации расходов на лечение и предстоящие пластические операции.

Сумму иска называть не буду. Заявлял я его не к парню, а его родителям. Почему мне отказали? Ну, видимо, посчитали раз он «дурак» — то с него никакого спроса быть не может. Пластику лица дочери можно делать только после 18 лет. Мы уже ходили на консультации, цены постоянно меняются, — отметил мужчина.

Отец школьницы добавил, что родственники подростка обжаловали вердикт. Он подчеркнул, что, по их мнению, мальчик не представляет угрозы для общества и может лечиться на дому. Отмечается, что в ходе расследования по делу о покушении на убийство подростка признали невменяемым.

Инцидент произошел в начале сентября. Подросток сбежал из дома и остался на ночь у бабушки. Там он взял кухонный нож и 2 сентября напал на незнакомую школьницу, которая шла домой после уроков.

Кемеровского подростка ранее задержали по подозрению в убийстве 16-летнего молодого человека в одном из общежитий города. Согласно данным СК России по Кузбассу, также были ранены еще двое несовершеннолетних. Отмечается, что причиной преступления стал конфликт между детьми.