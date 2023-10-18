Пассажир упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажир метрополитена Москвы упал на пути на Арбатско-Покровской линии, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Из-за случившегося в работе движения поездов синей ветки произошел сбой. О состоянии упавшего на пути человека пока неизвестно.

На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — сказано в сообщении.

Похожее происшествие случилось ранее на Калужско-Рижской линии столичного метро. Человек упал на пути на станции «Профсоюзная». Из-за ЧП временно останавливали движение поездов от «Октябрьской» до «Новых Черемушек». Пассажир от полученных травм скончался.

Ранее на станции «Печатники» московской подземки произошло столкновение двух поездов, один из которых был перегоночным. Причиной происшествия стал отказ тормозов. В результате столкновения одного из машинистов зажало в кабине. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, среди пассажиров никто серьезно не пострадал.

Позднее МЧС России показало видео, как спасатели пилят столкнувшиеся поезда. На кадрах видно, как сотрудники пытаются расцепить вагоны. Всего в процессе участвовали 134 человека.